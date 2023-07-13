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Kenya'da hayat pahalılığına karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 9'a yükseldi

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Kenya'da yapılan hükümet karşıtı gösterilerde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerde bir milletvekili de dahil olmak üzere 312 kişi gözaltına alındı. Muhalif Azimio koalisyonu ise protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Kenya'da hayat pahalılığı nedeniyle dün yapılan hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 9'a çıktı.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) yaptığı açıklamada, başkent Nairobi ve Mombasa başta olmak üzere çok sayıda şehirde yapılan gösterilerde en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, aralarında bir milletvekilinin de olduğu 312 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan gösterileri organize eden muhalif Azimio koalisyonu, 19 Temmuz'da protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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