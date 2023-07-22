Kenya'da eski devlet başkanının oğlunun evine polis baskını

Kenya'nın eski Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, polislerin oğlunun evine baskın düzenlediğini duyurarak, hükümete ailesini rahat bırakması çağrısı yaptı.

Kenyatta, dün akşam saatlerinde başkent Nairobi'de oğlunun evi önünde basına yaptığı açıklamada, hükümetin annesi ve çocukları üzerinden kendisini tehdit etmeye çalıştığını söyleyerek, "Beni alın." ifadesini kullandı.

Evi basan ve "polis olduğunu ileri süren kişilerin" Sudan plakalı araçla geldiğini ifade eden Kenyatta, oğluna gerekli izinleri göstermeden kimseyi içeri almaması tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Muhalif lider Raila Odinga'yla dost olduğunu ve kendisine desteğinin süreceğini aktaran Kenyatta, siyasette olmasının ya da halkın anayasal haklarını kullanıp gösteri yapmasının suç olmadığını dile getirdi.

Polis baskına ilişkin açıklama yapmadı.

Kenyatta'nın annesine verilen koruma görevlileri de geçen hafta çekilmişti.