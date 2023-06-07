Kenya'da Eş-Şebab saldırısında en az 7 polis yaralandı
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Kenya'da Eş-Şebab terör örgütü tarafından, seyir halindeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 polis yaralandı.
Kenya'da Eş-Şebab terör örgütü tarafından, seyir halindeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 polis yaralandı.
Kenya basınındaki habere göre, Eş-Şebab üyeleri Somali sınırındaki Mandera bölgesinde bir polis aracına silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaralandı.
Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Somali'de saldırılarıyla gündemde olan terör örgütü Eş-Şebab, komşu ülke Kenya'da da saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel