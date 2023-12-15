Kenya'da Eş-Şebab'ın bombalı saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın Garissa bölgesinde Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bombalı saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kenya polisince yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Garissa bölgesinde Eş-Şebab üyelerince bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yolcuların bulunduğu aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda yaralananların durumunun ciddi olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Eş-Şebab, 2011'den itibaren Kenya'da güvenlik güçleri ve sivilleri hedef almaya başladı.

Somali'de saldırılarıyla gündemde olan terör örgütü Eş-Şebab'ın komşu ülke Kenya'daki saldırıları son aylarda arttı.