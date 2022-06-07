Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri için 4 aday yarışacak Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde 4 adayın yarışacağını bildirdi. Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde 4 adayın yarışacağını bildirdi. Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için yapılan başvuruların sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, seçimlere katılmak için yapılan başvurulardan 4'ünün kabul edildiği, 13'ünün reddedildiği ifade edildi. Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga'nın adaylıklarının onaylandığını kaydedildi. Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak. AA / Gökhan Kavak - Güncel Kenya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri için 4 aday yarışacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.