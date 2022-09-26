Kenya'da çöken binada en az 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Kenya'da bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği bildirildi.
Kenya'da bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği bildirildi.
Ulusal basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Kirigiti bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu birçok kişi enkaz altında kaldı.
Çöken binanın altında kalanların çıkarılmasına yönelik çalışmalarda şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Binanın neden çöktüğü araştırılırken enkaz altında daha fazla kişinin olabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel