Kenya'da Çin Film Festivali Başladı

2022 Çin film festivali, Çin-Afrika işbirliğini ve kültürel alışverişi artırmak amacıyla Perşembe günü Kenya'nın Nairobi kentinde başladı.

Gençlik İşleri, Spor ve Sanat Bakanlığı'na yeni atanan Kabine Sekreteri Ababu Namwamba, Kenya Kültür Merkezi CEO'su Michael Pundo tarafından kendi adına okunan bir konuşmada, film festivalinin iki ülkeden film yapımcılarının fikir alışverişinde bulunduğu ve Çin filmlerinin Kenyalı izleyiciler tarafından daha fazla izlenmesinin sağlandığı bir platform olduğunu söyledi.

Pundo, "Ayrıca, 2021'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun Sekizinci Bakanlar Konferansı'nın dokuz planı kapsamında kültürel ve insani değişim programını aktif olarak uygulamak somut bir eylemdir." dedi.

Film festivali Kenya'daki Çin Büyükelçiliği, Kenya Kültür Merkezi ve Kenya'daki Çin Konfüçyüs Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlendi. Organizatörlere göre, festival kapsamında 12'si Swahili diline çevrilmiş 14 Çin filmi önümüzdeki bir ay boyunca yerel izleyicilere gösterilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor. (XHTV)