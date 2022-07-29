Kenya'da başkanlık yarışını ankete göre Raila Odinga önde götürüyor - Haberler

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Kenya'da başkanlık yarışını ankete göre Raila Odinga önde götürüyor

Kenya'da başkanlık yarışını ankete göre Raila Odinga önde götürüyor

Kenya'da gelecek ayki başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan ankette Raila Odinga'nın yüzde 46,7, William Ruto'nun ise yüzde 44,4 oy aldığı belirtildi.

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Kenya'da gelecek ayki başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan ankette Raila Odinga'nın yüzde 46,7, William Ruto'nun ise yüzde 44,4 oy aldığı belirtildi.

Nairobi merkezli TİFA Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Azimio la Umoja Koalisyonu'nun lideri Odinga'nın yarışı, Kwanza İttifakı'nın adayı Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun önünde götürdüğü ortaya kondu.

5. kez başkanlık için yarışacak olan Odinga, iki dönem görev yaptığı için aday olamayan Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından da destekleniyor.

2 bin 56 kişiyle yapılan ankette, Odinga'nın 46,7, Ruto'nun 44,4, Roots Partisi'nin adayı George Wajackoya'nın yüzde 1,8, Agano Partisi'nin adayı Waihiga Mwaure'nin da yüzde 0,1 oy aldığı aktarıldı.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.

Kenya seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif aday Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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