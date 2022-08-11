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Kenya'da başkanlık yarışı başa baş sürüyor

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Kenya'da başkanlık yarışı başa baş sürüyor

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde başkanlık yarışında William Ruto ve Raila Odinga'nın kıyasıya rekabeti sürüyor.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde başkanlık yarışında William Ruto ve Raila Odinga'nın kıyasıya rekabeti sürüyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto 5 milyon 649 bin oy, eski Başbakan Raila Odinga ise 5 milyon 905 bin oy aldı.

Şimdiye kadar 46 bin sandıktan 35 bini açıldı.

Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, medyaya resmi sonuçlar açıklanmadan kimseyi başkan ilan etmeme uyarısı yaptı.

Chebukati, medya kuruluşlarının kendi sistemlerinden verilen sonuçları gördüğünü ancak kazananın kim olduğunu ilan etme işinin kendisine ait olduğunu belirtti.

Seçimleri takip eden Afrika Birliği ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi temsilcileri, seçimin barışçıl ve düzen içinde yapıldığını açıkladı.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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