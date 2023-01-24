Kenya'da altın madenindeki patlamada 3 kişi öldü
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Kenya'da bir altın madeninde patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Kenya'da bir altın madeninde patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, Nandi bölgesinde bir altın madenindeki patlama nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama nedeniyle toprak altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Bölgede altın madeni çalışmaları yürüten Karebe şirketi, can kayıplarının, kaçak madencilerin bölgeyi patlayıcı maddelerle patlatması sonucu yaşandığını açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel