Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında liderin gözaltı süresi uzatıldı

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında lider Paul Mackenzie'nin gözaltı süresi 47 gün daha uzatıldı. Soruşturma kapsamında ceset sayısı 403'e yükseldi ve 37 kişi tutuklandı.

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında mahkemeye çıkarılan tarikat lideri Paul Mackenzie'nin gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

Davaya bakan hakim Yusuf Shikanda, dün görülen mahkemenin ilk duruşmasında, Mackenzie'nin gözaltı süresini 47 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Kararın, davanın "karmaşık" ve "benzersiz niteliği" nedeniyle alındığını belirten Shikanda, "Bu olay, türünün tek örneği ve hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük panik oluşturdu." dedi.

Yaklaşık 3 aydır gözaltında tutulan Mackenzie, bugüne kadar ülkede en fazla gözaltında tutulan kişi oldu.

Ceset sayısı 400'ü geçti

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 403'e yükseldi.

Operasyonlarda tarikatın elinden 95 kişi kurtarılırken toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu 37 kişi tutuklandı.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.