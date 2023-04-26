Kenya'da 'açlık tarikatı' mensuplarının cesetlerinin bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı

Kenya'da açlık tarikatı mensuplarının cesetlerinin arandığı Shakahola bölgesinde, kısmi sokağa çıkma ve toplanma yasağı ilan edildi.

Kenya'da açlık tarikatı mensuplarının cesetlerinin arandığı Shakahola bölgesinde, kısmi sokağa çıkma ve toplanma yasağı ilan edildi.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarına inanan" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin arandığı Shakahola'da, 30 gün boyunca 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Kindiki, bölgede tüm toplantı, tören ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan ceset sayısı, dün 90'a ulaşmıştı. Halen çok sayıda kişinin kayıp olmasından ötürü ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.

Cesetlerin bulunduğu ormanlık alan tamamen kapatılırken, bölge "suç mahalli" olarak ilan edilmişti.