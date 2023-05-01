Kenya'da 'açlık tarikatı' mensuplarının cesetlerine otopsi yapılacak

Kenya'da ortaya çıkan "açlık tarikatı" müritlerinin cesetlerinin otopsisi yarın başlayacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden 109 kişinin otopsisi patolog Johansen Oduor'un başında olduğu ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Malindi kasabasındaki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan cesetlerin otopsi işlemi, bölgedeki bir yerel hastanede yapılacak.

Öte yandan, polisin sürdürdüğü ceset arama işlemleri sağanaktan ötürü durduruldu.

Arama çalışmaları sırasında kurtarılan 8 kişi hayatını kaybetmiş, tarikatta ölenlerin sayısı 109'a ulaşmıştı. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor.

Tarikata yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı da 23'e çıktı.

Kenya Kızılhaçı halen 300'den fazla kişinin kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti. Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmıştı.