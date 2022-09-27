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Kenya'da 3,1 milyon kişi gıda sıkıntısı yaşıyor

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Kenya'da 3,1 milyon kişi gıda sıkıntısı yaşıyor

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkenin kuzeyinde mevsim normallerinin altındaki yağışlar nedeniyle 3,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkenin kuzeyinde mevsim normallerinin altındaki yağışlar nedeniyle 3,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

Ruto, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki gıda sorununa dikkati çekti.

Özellikle ülkenin kuzeyinde kuraklığa bağlı olarak gıda sorununun görüldüğü bilgisini paylaşan Ruto, 3,1 milyon Kenyalının bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Ruto, hükümet olarak kuraklıkla ve gıda sorununa karşı mücadele etmek için bütçe oluşturduklarını kaydetti.

Atılan adımlar kapsamında kuraklıktan etkilenen bölgelere gıda yardımlarının yapılmasını da planlandıklarını vurgulayan Ruto, "Bütçemizi onayladık ve böylece yaklaşık 4 yıldır hasat yapılamayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere destek olacağız." dedi.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede, peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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