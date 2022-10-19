Kenya, Çin Yapımı Lamu Limanı Üzerinden Canlı Hayvan İhracatına Başladı Güncel Haberler NAİROBİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da hükümet, Çin yapımı Lamu limanı üzerinden canlı hayvan ihracatına başlandığını söyledi. NAİROBİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da hükümet, Çin yapımı Lamu limanı üzerinden canlı hayvan ihracatına başlandığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı, MV Bunyas Lome nakliye gemisiyle 200 büyükbaş ve toplam 15.400 koyun ve keçinin Umman'daki Salalah Limanı'na doğru yola çıktığını söyledi. Bakanlığın Kenya'nın başkenti Nairobi'de Pazartesi günü yayınlanan açıklamasında, "Hayvan ihracatı, deniz taşımacılığından hızlı ve etkin bir şekilde yararlanılmasını kolaylaştıran Lamu limanının uluslararası ticaret çarkında merkezi bir dişli olarak kullanılması için yeni bir ivme kazandırıyor" denildi. Bakanlık, kuraklığın ülkenin birçok bölgesini kasıp kavurduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle ihracatın özellikle zamanında gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Açıklamada, "İhracat, Kenyalı hayvan sahiplerine hayvanlarını gelecek vaat eden bir pazara satma fırsatı sunuyor" denildi. Bakanlık, uluslararası satışların aynı zamanda binlerce hayvanın mevcut kuraklık nedeniyle kaybedilmesini önleyeceğini ve hayvan yetiştiricilerini güçlendireceğini kaydetti. Kenya, Lamu Limanı Güney Sudan-Etiyopya Taşımacılığı (LAPSSET) koridorunun bir parçası olan Lamu limanının ilk rıhtımını Mayıs 2021'de açmıştı. 12.000 TEU ile 18.000 TEU arasında değişen taşıma kapasiteli büyük gemilerin işlemlerinin yapılabildiği liman tesisinin ilk rıhtımının yapımını ise Çin İletişim İnşaat Şirketi üstlenmişti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Nairobi Kenya Güncel Haberler

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