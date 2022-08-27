Kenya, Çin'e Yılda 100.000 Ton Avokado İhraç Etmeyi Hedefliyor

Kenyalı bir hükümet yetkilisi, Kenya'nın önümüzdeki yılla rda Çin'e yılda 100.000 tondan fazla avokado ihraç etmeyi hedeflediğini söyledi.

NAİROBİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kenyalı bir hükümet yetkilisi Perşembe günü, Kenya'nın önümüzdeki yıllarda Çin'e yılda 100.000 tondan fazla avokado ihraç etmeyi hedeflediğ ini söyledi. Kenya İhracatı Teşvik ve Markalama Ajansı'nın (KEPROBA) CEO'su Wilfred Marube, Çin'in ülkeye meyve ve bunun yanı s ıra diğer bahçe ürünlerinin ihracatını önemli ölçüde artı rma şansı sunduğunu belirtti.

Avokado çiftçisi Isaac Kinale, Kenya'nın Muranga ilçesindeki bir çiftlikte avokado ağ acını gösteriyor, 4 Şubat 2021. (Fotoğraf: Bedah Mengo/Xinhua)

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yayınlanan açıklamada Marube "Çin, Kenya için yalnızca avokado değil, mango ve muz g ibi diğer taze ürünler için de büyük bir pazar" dedi. Marube, Çin pazarının Kenya'da, hem küçük hem de büyük öl çekli çiftçilerin hane düzeyinde gelirlerini ve tarımsal işleme yatırımlarını artıran avokado üretimini teşvik ede ceğini kaydetti. Doğu Afrika ülkesi, yılda ortalama 80.000 ton avokado ihr aç ediyor ve yıllar içinde Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin yanı sıra Ortadoğu da ana pazarı haline geldi. Bununla beraber meyvelerin Çin'e sevkiyatının başlamasıyl a birlikte, hacimlerin önemli ölçüde artması bekleniyor. Kenya, taze ürün ihracatı için bitki sağlığı gereksinimle rine ilişkin imzalanan protokolün yürürlüğe koyulmasının ardından 2 Ağustos'ta Çin'e taze avokado ihracatına başla dı. Bu gelişme, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Ocak ayında Kenya'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından geldi.