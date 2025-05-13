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Kenya, Çin'e Çay İhracatını Dörde Katlamayı Hedefliyor

Kenya, Çin'e Çay İhracatını Dörde Katlamayı Hedefliyor
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Kenya, 2024 yılında 12,42 bin ton olan çay ihracatını 2030 yılına kadar 50 bin tona çıkarmayı planlıyor. Tarım Bakanı Mutahi Kagwe, bu hedefin Kenya'nın Çin'deki çay pazarındaki varlığını artırma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

NAİROBİ, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kenya önümüzdeki altı yıl içinde Çin'e çay ihracatını dört kattan fazla artırmayı hedefliyor.

Kenya Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Bakanı Mutahi Kagwe pazartesi günü başkent Nairobi'de Fuzhou Benny Çay Endüstrisi Limited Şirketi Başkanı Zhang Chaobin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan görüşmede 2024 yılında 12,42 bin ton olan Çin'e çay ihracatının 2030'a kadar 50 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Toplantının Kenya'nın Çin çay pazarındaki varlığını genişletme ve ihracatı artırma çabalarının bir parçası olduğunu vurgulayan Kagwe, "Bu üst düzey görüşme, Kenya'nın geleneksel ve özel çayların ihracatını artırma yönündeki stratejik hamlesinin altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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