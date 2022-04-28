Kenya cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıverecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenya cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıverecek

AA - Tufan Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kenya cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıverecek

Kenya, hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıvereceğini duyurdu.

Kenya, hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıvereceğini duyurdu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang'i, mayıs ve haziran ayları arasında hafif suçlara karışan binlerce mahkumun serbest kalacağını açıkladı.

Kararın, hapishanelerin kalabalık olması ve yeterli kaynak olmamasından ötürü alındığını aktaran Matiang'i, bazı kişilerin trafik cezasını ödeyemediği için hapiste tutulduğunu belirtti.

Matiang'i, bu kişilerin şartlı tahliye programına dahil edileceğini ve suçu tekrarlamamaları için topluma entegre çalışması yürüteceklerini ifade etti.

Kenya'da hapishanelerde yaklaşık 53 bin mahkum bulunuyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Süleyman Soylu, Haziran, Mayıs, Kenya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title