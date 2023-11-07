Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki tarafından yapılan açıklamada, ülkede fidan dikim kampanyası başlatıldığı ve 2032 yılına kadar 15 milyar fidan dikilmesinin hedeflendiği belirtildi. Kampanyanın başlayacağı 15 Kasım tarihi resmi tatil ilan edildi.

Kenya, 2032 yılına kadar 15 milyar fidan dikme kararı aldı

Kenya'da hükümet, 2032 yılına kadar 15 milyar fidan dikme kararı aldı.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde fidan dikim kampanyası başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, alınan kararla Kenya'da 2032 yılına kadar 15 milyar fidan dikilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan kampanyanın başlayacağı 15 Kasım tarihi de resmi tatil ilan edildi.

Kenya'da fidan dikme yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele hedefleniyor.

Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken kuraklık ve seller nedeniyle binlerce insan yerinden oluyor.