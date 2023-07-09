Kentucky'de başıboş gezen domuz polis ve çevre sakinlerini zorladı

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mahallede başıboş gezen bir domuz hakkında ihbar alan polis olay yerine intikal etti. Sahibinden kaçtığı ifade edilen domuzu yakalamak için polis ve çevre sakinlerinin mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mahallede başıboş gezen bir domuz hakkında ihbar alan polis olay yerine intikal etti. Sahibinden kaçtığı ifade edilen domuzu yakalamak için polis ve çevre sakinlerinin mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde meydana geldi. Mahallede başıboş bir domuzun gezdiği ihbarını alan polis, olay yerine gitti. Sahibinden kaçtığı belirlenen Mr. BaconBits adlı domuzu yakalamak ise kolay olmadı. Louisville Polis Departmanı'ndan paylaşılan görüntüde, polis memurlarının ve çevre sakinlerinin domuzu yakalamak için verdiği mücadele anları yer aldı. Görüntüde, iki kişinin domuzu yakalamaya çalışırken düştüğü görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, 'Sahibi büyük bir köpek kafesi getirdi ve Mr.BaconBits'i kafese koyup eve gönderdik' denildi.