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Kentucky'de başıboş gezen domuz polis ve çevre sakinlerini zorladı

Kentucky'de başıboş gezen domuz polis ve çevre sakinlerini zorladı

Güncel Haberler

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mahallede başıboş gezen bir domuz hakkında ihbar alan polis olay yerine intikal etti. Sahibinden kaçtığı ifade edilen domuzu yakalamak için polis ve çevre sakinlerinin mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mahallede başıboş gezen bir domuz hakkında ihbar alan polis olay yerine intikal etti. Sahibinden kaçtığı ifade edilen domuzu yakalamak için polis ve çevre sakinlerinin mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Sahibinden Kentucky Güncel Haberler

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