Kentucky'de başıboş gezen domuz polis ve çevre sakinlerini zorladı

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir mahallede başıboş gezen bir domuz hakkında ihbar alan polis olay yerine intikal etti. Sahibinden kaçtığı ifade edilen domuzu yakalamak için polis ve çevre sakinlerinin mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı.