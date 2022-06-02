Kentteki öğrenciler oyuncaklarını köydeki öğrencilere hediye gönderdi - Haberler

Yozgat'ta Sakarya İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında toplanan oyuncaklar, köy okullarındaki çocuklara ulaştırıldı.

Sınıf öğretmeni Berrin Duran ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hümeyra Özdemir tarafından 2 ay önce başlatılan "Oyuncaklarımı Paylaşıyorum Projesi" kapsamında öğrenciler, kullanmadıkları oyuncakları okulda getirdi.

Toplanan 108 oyuncak paketlenerek Divanlı, Osman Paşa ve Esenli köylerindeki öğrencilere dağıtıldı.

Berrin Duran, gazetecilere, projeyi öğrencilere paylaşma ve yardımlaşma duygusu kazandırmak için başlattıklarını belirtti.

Projeye öğrencilerin büyük destek verdiğini aktaran Duran, "Bundan çok mutlu olduk, paylaşmak çok güzel, çocuklarımız da paylaştıkça mutlu oluyor. Biz de onları bu duygularla gördükçe daha mutlu oluyoruz. 3 köy okuluna 108 oyuncağımızı dağıttık. Köydeki öğrencilerimizin mutlu olmalarını görmek ayrıca güzel." dedi.

Sakarya İlkokulu 3-B sınıfı öğrencilerinden Ahsen Berra Işıklı da kullanmadıkları oyuncakları okulda toplayıp, köydeki öğrenci arkadaşlarına gönderdiklerini söyledi.