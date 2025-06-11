Kentsel Dönüşümde Yıkım Sırasında Komşu Bina Zarar Gördü
Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışması sırasında bitişikteki sağlam bina zarar gördü. İncelemeler sonrası tahliyeye gerek olmadığı açıklandı.
Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında iki binanın yıkımı gerçekleştirilirken, bitişikteki sağlam bina zarar gördü.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında iki binanın yıkım çalışması yapıldı. Bu sırada yıkılan binaların bitişiğindeki sağlam bina zarar gördü.
İki odasının duvarları yıkılan binada, Sultangazi Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.
Ekiplerin incelemesinin ardından zarar gören binanın tahliyesine gerek olmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel