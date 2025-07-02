Kentsel Dönüşümde Yıkım Sırasında Hasar Oluştu

Kentsel Dönüşümde Yıkım Sırasında Hasar Oluştu
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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında bir bina yıkılırken, yanındaki binanın 4. ve 5. katlarının banyoları ile ilgili sorunlar ortaya çıktı. Yıkım sırasında iki daire zarar gördü, belediye ekipleri inceleme başlattı.

GÜNGÖREN'de bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından yan tarafındaki binanın 4'üncü ve 5'inci katlarının banyolarında duvarların olmadığı ortaya çıktı. Yıkın sırasında ise, yan binanın 2 dairesinde hasar oluştu. İnceleme için gelen belediye ekipleri, hasar gören bina hakkında da daha önce yıkım kararı verildiğini belirledi. Yıkım sırasında zarar gören dairede ise bir dönem Kurtlar Vadisi, Seksenler ve Şahane Damat gibi dizilerde rol alan oyuncu Orhan Yaylacıkoral'ın yaşadığı ortaya çıktı.

Olay saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılırken, bitişiğindeki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki 2 daire hasar gördü. Ayrıca binanın 4'üncü ve 5'inci katlarının banyo duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, yıkımı durdurarak incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinin çalışmasında, yıkım sırasında hasar gören bina hakkında da daha önce riskli yapı olarak belirlendiği ve yıkılması yönünde karar alındığı tespit edildi. Daire sahiplerinin binayı boşaltmaya başladığı öğrenildi

'BİZİM BİNAYA DA YIKIM KARARI GELMİŞTİ'

Yıkım sırasında zarar gören dairede ise bir dönem Kurtlar Vadisi, Seksenler ve Şahane Damat gibi dizilerde rol alan oyuncu Orhan Yaylacıkoral'ın yaşadığı ortaya çıktı. Evinde hasar oluşan Orhan Yaylacıkoral, "Maalesef bizim 4'üncü ve 5'inci katlarda banyo duvarı yokmuş. O duvarlar yan binanın duvarlarıymış. Yıkılırken kazara kepçe alttaki dairelere de zarar verdi. Yani yıkım zamanında böyle şeyler olabiliyor. Belediyeden arkadaşlar geldi. İlgilendiler sağ olsunlar. Yarın gelip masraflarla ilgili detaylı bir çalışma yapacaklar. Herkesin masrafı ödenecek. Bizim salonda 2 küçük delik açıldı. Haliyle içerisi toz oldu. Sağ olsunlar yarın halıları yıkatacaklar, koltukları yıkatacaklar. Delikleri de kapatacaklar. Öyle bir anlaşmamız var. Bizim binaya da yıkım kararı gelmişti. Arkadaşları da çok zorlamak istemiyoruz. Masrafları karşılarlarsa mutlu mesut ayrılacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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