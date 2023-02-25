KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÜÇTE İKİ UZLAŞI SAĞLANAMAZSA SÜREÇ İLERLEMİYOR

BAHÇELİEVLER Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, Tüm ilçe genelinde çalışma yapsak dahi bunun yürürlüğe girebilmesi için maliklerin üçte ikisinin gönüllülüğünün sağlanması gerekiyor. Eğer bu uzlaşı sağlanamazsa süreç ilerlemiyor dedi.

Bahçelievler Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçedeki eski ya da riskli binaların yeniden inşa edilebilmesi için kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğunlaştı. İlçede, kentsel dönüşümün artması ve hızlanması için ev sahiplerine bilgi vermek için kentsel dönüşüm ofisleri açıldı. Mühendislerin görev yaptığı ofislerle ilgili Bahçelievler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, binaların parsel yerine alan ya da ada bazlı dönüşümünün daha faydalı olacağına değindi. Ancak bunun için de kat malikleri arasında çoğunluğun sağlanması gerektiğini belirten Nevruz, kentsel dönüşüm ofislerinde insanlara bununla ilgili detayların anlatıldığını belirtti.

Nevruz konuşmasında, Kentsel dönüşümde vatandaşın üçte ikisinin çoğunluğunun sağlanması lazım. Binalarını öncelikle riskli yapı ilan etmeli ve bir an önce kentsel dönüşüme girmeleri sağlanmalıdır. Çünkü ülkemiz bir deprem kuşağında ve son günlerde meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'da da Bahçelievler'de de bu sorun gündeme gelmiştir. Kentsel dönüşüm kapsamında Bahçelievler Belediyesi olarak biz de kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla ofisler kurduk, plan notları geliştirdik. Bu plan notlarımızla hem 6306 sayılı kanun imkanlarının neler olduğu, vatandaşlarımızın haklarının neler olduğu bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Hem de kendi parsellerin durumlarının ne olduğunu, hangi haklara sahip olduklarını, binalarından çıktıklarında ne gibi haklara sahip olacaklarını anlatıyoruz. Ayrıca devletin getirdiği imkanlar var. Kira yardımı kredi desteği gibi bunların nasıl olduğunu, nasıl müracaat edilebileceğini, ne kadar süre alacaklarıyla ilgili bilgilendiriyoruz. Dönüşümün ada ve alan bazlı olması aslında daha planlı olmasını sağlıyor. Ama vatandaşlarımız çoğunluğu sağlamadığı taktirde daha çok parsel bazlı yık-yap tarzı dönüşümler oluyor. Ancak kentsel dönüşümün daha avantajlı olması ya da daha düzenli olması için ada ve alan bazı dönüşümün yapılması lazım bunun içinde öncelikle vatandaşın üçte ikisinin çoğunluğu sağlaması lazım. Tüm ilçe genelinde çalışma yapsak dahi bunun yürürlüğe girebilmesi için maliklerin üçte ikisinin gönüllülüğünün sağlanması gerekiyor. Eğer bu uzlaşı sağlanamazsa süreç ilerlemiyor dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından ada bazlı yapılan bir kentsel dönüşüm projesinden de notlar aktarıldı. Buna göre 13 bloklu bir alanda 10 bloklu yeni bir site yapıldı. Yıkılan 282 dairenin yerine ise 478 yeni daire yapıldı. Alınan bilgilere göre kat malikleri dairelerini herhangi bir ücret ödemeden teslim aldı.