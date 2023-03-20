Kentsel dönüşüm kredisinde merak edilenler yanıt buldu

Kentsel dönüşüm kredi paketinde merak edilenler 10 soru 10 cevap şeklinde yanıtlandı.

Deprem felaketi bina sağlamlığı ve depreme uygunluğunun önemini gözler önüne serdi. Deprem sonrası kentsel dönüşüme ağırlık verildi. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi' geçen hafta kamuoyuna duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu paketin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi.

Buna göre;

1- Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.

2- Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.

3- Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4- Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL'yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.

6- İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İş yeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.

7- Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek. - İSTANBUL