Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp: 'Yarısı Bizden' kampanyasında 60 binden fazla bağımsız birimde dönüşüm süreci başladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'da devam eden 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kampanya kapsamında şu ana kadar 60 binin üzerinde bağımsız birimin sürece dahil olduğunu belirten Alp, "22 bin 503 bağımsız birimde inşaat başladı, 41 bin birimde ise uzlaşma ve proje hazırlık süreci devam ediyor. Bu kampanyada vatandaşlarımız doğrudan herhangi bir şekilde e-Devlet'ten ve benzeri başvuru yapmaksızın, binalarındaki komşularıyla birlikte bir anlaşma yaparak, binalarını Bakanlığımızın lisanslandırdığı kuruluşlarda riskli yapı tespitlerini sağlayıp bulundukları ilçe belediyesine başvurarak bu kampanyaya dahil olabilirler" dedi.

İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci kapsamında sürdürülen 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyada, güncellenen destek kalemleriyle birlikte hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredi miktarlarında artış yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'daki kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin, "İstanbul ilimizde 39 ilçede, 365 ayrı noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın dönüşüm faaliyetleri devam etmektedir. 6306 sayılı kanuna göre 2012 yılından itibaren İstanbul'da 923 bin bağımsız birimin dönüşümü Bakanlığımızca tamamlanmıştır. Sahada devam eden, Başkanlığımızın doğrudan veya belediyelerle birlikte yaptığı alan bazlı dönüşümlerde 114 bin bağımsız birimi içeren projelerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte inşası devam eden 43 bin bağımsız birim vardır. Şu an inşaatı fiilen İstanbul'da devam eden toplamda 157 bin bağımsız birimin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Yine aynı kanun kapsamında, riskli yapılar ilan edilip dönüşüm inşası devam eden 51 bin bağımsız birim de bu sürecin içerisindedir. Toplamda İstanbul'da 208 bin bağımsız birimin dönüşümü devam etmektedir. Tamamlanan 923 bine ilave olarak 208 bin bağımsız birimin dönüşümü sürmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un vizyon ve talimatlarıyla biz, Türkiye'de 81 ilimizde, İstanbul'da 39 ilçede dönüşüm faaliyetlerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak hızla devam etmekteyiz. Sahada vatandaşlarımızla Başkanlığımız doğrudan proje yönetimini birlikte yürütmekte, rızaya dayalı bir dönüşüm süreci için gayret etmekteyiz" diye konuştu.

'BİNALARINDAKİ KOMŞULARIYLA BİRLİKTE BİR ANLAŞMA YAPARAK BİZE GELEBİLİRLER'

'Yarısı Bizden' kampanyasına dair bilgiler veren Hakkı Alp, "Bugün bilgilendirmesini yapacağımız 'Yarısı Bizden' kampanyamız, Türkiye'de sadece İstanbul için yayınlanan, bilim adamlarının bizlere bildirdiği verilere göre, bir an önce İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunun dönüşmesi için doğrudan yapım yardımı olan bir kampanyadır. Bu kampanyada vatandaşlarımız doğrudan herhangi bir şekilde e-Devlet'ten ve benzeri başvuru yapmaksızın, binalarındaki komşularıyla birlikte bir anlaşma yaparak, binalarını Bakanlığımızın lisanslandırdığı kuruluşlarda riskli yapı tespitlerini sağlayıp bulundukları ilçe belediyesine başvurarak bu kampanyaya dahil olabilirler" ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp: "Birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla konutlar için hibe miktarı 875 bin lira, kredi miktarı 875 bin lira ve taşınma/tahliye desteği 125 bin lira olmak üzere güncellenmiştir. İşyerleri için hibe miktarı 437 bin lira, kredi miktarı 437 bin 500 lira, yine taşınma/tahliye desteği 125 bin lira olarak güncellenmiştir. 'Yarısı Bizden' kampanyasında şu an sahada, yakın zamanda yaşanan deprem sonrası talebin arttığını görüyoruz. Bu, bizim için memnun edici bir gelişmedir. Yine bu kampanya kapsamında, binalardan daha ziyade ada bazlı, 100-150 bağımsız birimin bulunduğu, kendi aralarında yüzde 100 anlaşmayı sağlayan ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüze başvuru yapan sitelerle de aynı kampanya kapsamında, hibe ve kredi destekleriyle, bu sefer müteahhitliğini Bakanlığımızın kuruluşu olan Toplu Konut İdaresi ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile yürütmekteyiz" dedi.

'FAİZ MİKTARI, İLK YILDAN SONRA TÜFE'NİN YARISI ORANINDA'

Ödeme koşullarının adil ve kolaylaştırıcı olduğunu vurgulayan Alp, "Bu desteklerdeki en önemli koşullardan biri, vatandaşların gelir durumuna veya kredi puanına bakılmamasıdır. Bütün ödemeler şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Anlaşmalar yapılıp inşaat başladığında, ilk yüzde 30'luk kısım, kaba inşaat bittiğinde ikinci yüzde 30'luk kısım, inşaatın tamamlanmasıyla yapı kullanma izin belgesi aşamasında üçüncü yüzde 30'luk kısım, bittiği zaman da son yüzde 10'luk kısım 4 taksitte ödenmektedir. Yüzde 30, yüzde 30, yüzde 30 ve yüzde 10 şeklinde bu kredilerin geri ödemeleri, ruhsat alındıktan iki yıl sonra, yapı kullanma izin belgesinin alınması ile ilk yıl faizsiz olmak üzere, toplamda on yıl vadeyle başlamaktadır. Faiz miktarı, ilk yıldan sonra TÜFE'nin yarısı oranında uygulanmaktadır. Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında İstanbul'da 39 ilçede 22 bin 503 bağımsız birim, hibe ve kredi alarak dönüşümünü gerçekleştirmektedir. 22 bin 503 bağımsız birim, 'Yarısı Bizden' kampanyasında inşaatına başlamış durumdadır. 41 bin bağımsız birim de az önce anlattığım şartlarda projesini sürdüren, uzlaşma süreci devam eden bir konumdadır. Toplamda, 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki bağımsız birim sayısı 60 binin üzerine ulaşmıştır" diye konuştu.

Son olarak vatandaşlara çağrıda bulunan "Güncellemeyle birlikte hibe ve kredi miktarının artması sayesinde, evlerinin riskli olduğunu düşünen tüm vatandaşlarımızın kampanyaya dahil olmasını arzu ediyoruz. Hem bizim bilgilendirme ofislerimizden hem bulundukları ilçe belediyelerinden hem de Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız Marmara Genel Müdürlüğümüzden 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirler" diye konuştu.

'KAT İTTİFAKI KURUP BAŞVURDUK'

Kat ittifakı yaparak başvurup hibe alan müteahhit ve aynı zamanda kat sahibi Erkan Fettahoğlu, "İstanbul Bahçelievler'de kat ittifakı kurduk, ondan sonra gelip devlete, Kentsel Dönüşüm Merkezi'ne başvuru yaptık. Şu anda yardım çıktı, imzaları attık. Hepimize hayırlı olsun. Devletin bize sağladığı büyük bir imkan bu. Diğer vatandaşlar için de öyle; zaten maddi durumları çok iyi değildi, meblağlar da bayağı yüksekti. Yarısını devlet karşıladı. En azından millete bir faydası oldu. Memnunuz yani. Böylece bütün binalar daha çabuk dönüşebilir" dedi.