KENTSEL ALAN YANGINI TATBİKATINDA YARALILAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

AYDIN'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan kentsel alan yangın tatbikatında, temsili olarak yaralılar kurtarılıp, hastaneye sevkleri sağlandı. 8 kurum, 24 araç ve 168 personelin katıldığı tatbikatta helikopterle alınan yaralıların sevki, vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Kentsel Alan Yangın Tatbikatı Efeler İlçesi Balıkköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürlüğü, Balıkköy Mahalle Muhtarlığı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi katıldı. 24 araç ve 168 personele gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, mahallede kentsel alanda çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Yaralılara ise ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralanan 25 kişiden 20'si ayakta tedavi edildi. Ağır yaralı olanlardan 4'ü Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, birinci derece yanık olan 1 yaralı ise jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle alınarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vatandaşlar, tatbikatı heyecanla izledi.

Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödek Merdan tatbikatla ilgili bilgi verip, Yangın tahliye ve vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi konusunda yapılan bir tatbikattır. Burada önemli olan tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde vatandaşlara müdahale etmesidir. Afetlerinde en az zararla ve en az hasarla atlatılması amaçlanmaktadır. Amacımız afetlere hazırlıklı olmaktır dedi.