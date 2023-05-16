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Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olduARDAHAN Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında gideceği Ardahan'da kent merkezi yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da kent merkezi etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar gösterisine bıraktı. Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara geçidinde Kar Yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yüksek kesimlerde kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

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