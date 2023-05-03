KENT MÜZESİ OLAN TARİHİ BİNADA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan ve restorasyonla kısa süre önce kent müzesi haline getirilen tarihi binada Türk sanat müziği konseri verildi.

Konsere, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı ve çok sayıda sanatsever katıldı. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, kent müzesi binasına sahip çıkan ve konsere katılan herkese teşekkür ederek, Belki bazılarınızın tedavi olduğu bir hastane, bazılarınızın da benim olduğu gibi doğduğu bir hastane binasıydı burası. Geçmişi hatırlıyoruz. 100 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisi hastanesi olarak kullanılmış. Sonra Kızılay ve devlet hastanesi olmuş. Sanatın, kültürün, sporun, kaynaşmanın, dayanışmanın şehri olsun istiyoruz Keşan. Keşan'da birliğimiz, beraberliğimiz olsun istiyoruz. Keşan'da 65 bin nüfusumuz var. Misafirlerimiz dahil kimse kimsenin elini bırakmasın. Çünkü birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Gönül birliği olsun ve beraberliği olsun. Müzemizde müthiş bir atmosfer oluştu dedi.

Koro şefliğini Yasin Güntek'in yaptığı konserde solist Funda Karakeçili birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. İzleyicilerden bazıları şarkılara söyleyerek eşlik ederken, bazıları ise yerinden kalkarak oynadı. Yaklaşık 1.5 saat süren konser ayakta alkışlandı. Konser sonunda Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, sahneye gelerek solist Karakeçili'ye çiçek takdim etti. (DHA)