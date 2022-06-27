Kent merkezinde su baskınlarına karşı tedbir alınıyor Görüntü Dökümü: Irmak suyunun yükselmesi Esnafların işyerlerini boşaltması BARTIN - Bartın'da, etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Görüntü Dökümü: Irmak suyunun yükselmesi Esnafların işyerlerini boşaltması BARTIN - Bartın'da, etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Tersane Caddesi'nde ırmak kenarında bulunan bazı esnaflar işyerlerini boşaltmaya başladı. Trafik ekipleri tarafından olası sel riskine karşı bölgedeki araçlar da kaldırıldı. AA / Selim Bostancı - Güncel Bartın su Güncel Haberler

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