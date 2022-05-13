Kent Buluşmaları'nın konuğu Güven İslamoğlu - Haberler

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konuların değerlendirildiği 'Kent Buluşmaları'nda' öğrenciler merak ettikleri konularda Güven İslamoğlu'na sorular yöneltti.

Manisa Kent Konseyi'nin hazırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteklediği 'Kent Buluşmaları' programı, OBASYA'da gerçekleştirildi. Program kapsamında Gazeteci ve Televizyon Programcısı Güven İslamoğlu Manisalılarla buluştu. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Kent Konseyi Şube Müdürü Kadir Evkaya, OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, Celal Bayar Üniversitesi'nde görevli akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ yaptı. Karadağ, "Tarzan'ın memleketinde kendisini ağırlamaktan, sizlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum" dedi.

Katılımcıların Sorularını Yanıtladı

Programda daha sonra Güven İslamoğlu söyleşi gerçekleştirdi. Manisa'ya çok sık geldiğini belirten İslamoğlu, katılımcılara çevre ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Küresel ısınma, karbon ayak izleri, yenilenebilir enerji kaynakları konularına değindi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan İslamoğlu, öğrencilere merak ettikleri konularda fikirler verdi.

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