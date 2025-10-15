Kennedy Suikastına İlişkin Gizli Belgeler teslim edildi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, eski ABD Başkanı John F. Kennedy (JFK) suikastını kimin yaptığına ilişkin Moskova yönetiminin bulgularına dair belgelerin kendisine teslim edildiğini ve bunları detaylı biçimde inceleyeceğini ifade etti.

Luna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Kennedy suikastını kimin yaptığına dair Moskova yönetiminin bulgularına dair 350 sayfalık belgenin, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından kendisine teslim edildiğini belirtti.

Kennedy suikastına ilişkin en büyük çevrim içi arşive sahip Mary Ferrell Vakfının Başkan Yardımcısı Jefferson Morley ile bu belgeler üzerinde çalışacaklarını aktaran Luna, uzmanlardan oluşan bir ekibin, belgelerin çevirisine ve tam incelemesine başlamak üzere ofisine geleceğini ifade etti.

Söz konusu belgeleri, incelemelerinin ve çevirisinin tamamlanmasının ardından internete yükleyeceklerini belirten Luna, ABD Kongresinin bu belgelere 1990'lı yıllarda erişmek istediğini ancak bunun reddedildiğini hatırlattı.

Luna, bu belgelerin teslim sürecindeki çabalarından dolayı Rusya'nın Washington Büyükelçiliğine teşekkür ederek suikastın tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.