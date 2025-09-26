Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde salatalık serasında kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Y.A'nın (36) salatalık yetiştirdiği serada arama yapan ekipler, 15 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Zanlının evinde yapılan aramada ise 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüpheli, gözaltına alındı.