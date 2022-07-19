KENENİN ISIRDIĞI POLİS MEMURU, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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KENENİN ISIRDIĞI POLİS MEMURU, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Sayar (40), kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADANA Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Sayar (40), kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sayar, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru bekar Mesut Sayar, Kurban Bayramı tatili için Tufanbeyli ilçesindeki baba evine gitti. Evlerinin bahçesinde çalışan Sayar'ı bayramın 2'nci günü kene ısırdı. Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Yüreğir'deki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Sayar, dün akşam yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TÖRENLE UĞURLANDI

Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Sayar'ın cenazesi, polis araçlarının eşliğiyle Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene katılan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Sayar'ın ailesi başsağlığı diledi. Polis memurunun annesi Şerife Sayar ve ablası Yasemin Karamık ayakta durmakta zorlandı. Mesut Sayar'ın cenazesi defnedilmek üzere Tufanbeyli ilçesine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Güncel Haberler

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