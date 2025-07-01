Kene Bulunan Yastık Yangına Sebep Oldu!

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, üzerinde kene bulunan bir yastığı yakan kişi, yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı. Yangında 120 dönüm arazi zarar gördü.

1) ÜZERİNDE KENE BULUNAN YASTIĞI YAKIP, BAHÇEYE ATINCA YANGIN ÇIKMIŞ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına ilişkin soruşturmada; üzerinde kene bulunan yaktığı yakıp, bahçeye atan Özcan Taşhan, yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı.

Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Cennet Deresi mevkisi yakınlarındaki bir tarım arazisinde, önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü.

120 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında ilk belirlemelere toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü. Diğer yandan jandarma, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Tarım arazisinin bitişiğinde yer alan bağ evinde oturan Özcan Taşhan'ın yangına neden olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Taşhan ifadesinde, üzerinde kene gördüğü yastığı yakıp, bahçeye attığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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