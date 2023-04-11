Kendovan yaşam evleri görenleri hayran bırakıyorİran'ın Kapadokya'sı Kendovan köyüne Türk ziyaretçi

- Kendovan yaşam evleri görenleri hayran bırakıyor

İran'ın Kapadokya'sı Kendovan köyüne Türk ziyaretçi

TAHRAN - İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti sınırları içinde yer alan ve Kapadokya'yı andıran Kendovan bölgesi, doğal güzellikleri ve kayaların içine oyulmuş evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 25 kişilik grup, İran'da ziyareti çerçevesinde Kendovan peribacalarını da ziyaret etti. İran'ın peribacalarını yerinde gezdiklerini belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Burası resmen tarih kokan bir yer. Malum bizler bir oluşum için İran'a geldik. Burada taştan evler var, mağaralar var. Buranın yerli halkı taş evlerin içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu bölgeyi görmek için aslında insanlar can atıyor. Bizim Çukurca'da da taş evlerimiz var. Onlarda hemen hemen anımsatıyor. Biz buraları yerinde gördük, artık İranlı dostlarımızı Yüksekova'mıza, Hakkari'mize bekliyoruz" dedi.

Seyahat acentesi Müdürü İranlı Saeid Nanvaei, "Burası Kendovan köyü. Şehir taş evlerle dolu.7 bin sene önce Moğol savaşından kaçanlar buraya gelip kendilerince taşları kazıyıp hayatta kalma mücadelesi verdiler. O zamandan bu yana kadar burada yaşam devam etmektedir" İfadelerini kullandı.

Geziye katılan bir diğer ziyaretçi ise STK ve diğer sektördeki çalışanlarla birlikte İran'a geldiklerini belirterek, "Öncelikle Mahabad ve Urumiye şehirlerin ziyaret ettik, şimdi ise Tebriz şehrinde bulunmaktayız. Amacımız Yüksekova ve İran arasındaki turist akışını sağlamak" dedi.