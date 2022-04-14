Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanık, hakim karşısına çıktı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö'nün yargılanmasına başlandı.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özgür Ö. müşteki Boğaçhan Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa savunmasını yapması için söz verdi.

Özgür Ö, olay günü çocuğunun rahatsızlandığı haberini aldıktan sonra aceleyle trafiğe çıktığını, çocuğuna yetişmek için süratli bir şekilde eve gitmek zorunda kaldığını iddia etti.

Olay anında kırmızı ışıkta geçtiğini fark etmediğini savunan Özgür Ö, şunları söyledi:

"Boğaçhan bey korna çalınca, öfkemi kontrol edemedim ve araçtan indim. Küfürleştik ve kendisini araçtan indirmeye çalıştım. Daha sonra bagajda elime çekiç geçti ve olay gerçekleşti. Olayın görüntüsünde sadece benim saldırdığım an var. Daha önceki sözlü tartışma kayıt altına alınmamış. Öfkeyle ne dediğimi hatırlamıyorum. Kendisinden özür diliyorum pişmanım."

Müşteki Boğaçhan Y. de trafikte seyir halindeyken sanığın aracıyla önünde durduğunu, kornaya basıp, el kol hareketleri yaptığını daha sonra sinirli bir şekilde arabasından indiğini söyledi.

Boğaçhan Y, "Kapımı açmaya çalıştı. Açık olan camdan içeri bana doğru yanan sigara attı. Dönüp giderken ana avrat küfür etti 'Ben sana sorarım' deyip bagajdan aldığı çekiçle saldırdı. Ben de delil amaçlı olanları videoya çektim. Aracımın camı kırıldı, çekiç bana gelmesin diye yana doğru yattım." diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 4 Mart'ta kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö, kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı. Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanmıştı.

Özgür Ö, hakkındaki iddianamede, sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıldan 14 yıla, "silahlı tehditten" 2 yıldan 5 yıla, "hakaretten" 3 aydan 2 yıla, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 1 yıldan 3 yıla, "mala zarar vermekten" 4 aydan 3 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıldan 6 yıla ve "yaralamaya teşebbüsten" 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.