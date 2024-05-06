Kendisini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcı, Yaşlı Kadını 1,5 Milyon Lira Dolandırdı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadını yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdı.

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki S.K'yi arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor. Evde bulunan altınlar ile parayı getirmeniz gerekiyor." dedi.

Bunun üzerine altınları ve parayı bir poşete koyarak Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına gelen S.K, bunları şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

S.K'nin yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi.