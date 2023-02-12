Kendisini kurtaran ekipteki özel harekat polisine sarılıp, gözyaşlarıyla enkazı izledi

DİYARBAKIR'da, depremde yıkılan Galeria Sitesi'ndeki 8 katlı apartmanın yan tarafındaki ağır hasarlı binadan Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından sırtlarına alınarak kurtarılan 78 yaşındaki Aysel Kirişçi, enkazdan çıktığı alana geldi. Burada çalışmaları gözyaşları içerisinde izleyen Kirişçi, kendisini kurtaran özel harekat polisi Gökhan Çavuşoğlu'na sarılarak teşekkür etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da yıkılan 6 bina enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların sürdüğü ve 2 bloğu çöken Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi'ndeki 8 katlı A blokta oturan 78 yaşındaki Aysel Kirişçi de, torunları ve geliniyle birlikteyken depreme yakalandı. Deprem sırasında Kirişçi ve beraberindekiler terasa indi. Bu sırada çöken bloğun yan tarafındaki ağır hasarlı apartmana giren PÖH ile JAK ekibi, depremin ilk dakikalarında onlarca kişiyi yaralı olarak kurtardı. A Blok'taki binaya delik açan ekipler, Kirişçi'nin de aralarında olduğu grubu kurtardı. Kirişçi, yaşlı ve kilolu olduğu gerekçesiyle ilk başta inmek istemezken PÖH ve JAK tarafından sırta alınarak enkazdan alanından çıkarıldı. Kirişçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olarak, enkaz çalışmasının sürdüğü alana geldi. Burada gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdüren Kirişçi, çalışmayı sürdüren ve kendisini kurtaran PÖH ekibinden Gökhan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu'na sarın Kirişçi, tüm ekibe teşekkür etti.