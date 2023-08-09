Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu balkondan girip sığındığı evde köşeye sıkışınca polis tarafından yakalandı. Bıçakla kendine zarar veren şahıs evi ve etrafı kanlar içerisinde bıraktı, kovalamacadan dolayı polis ekipleri de ter içerisinde kaldı.

Kendisini 'kan', polisi de 'ter' içinde bıraktı

Polisi görünce kaçmaya başlayan aranan şahıs, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu balkondan girip sığındığı evde yakalandı

Evde kendine bıçakla zarar veren kaçak, polisin evi kuşattığını görünce kapıyı açarak teslim oldu

Evi ve etrafı kanlar içerisinde bıraktı, kovalamacadan dolayı polis ekipleri de ter içerisinde kaldı

ANTALYA - Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu balkondan girip sığındığı evde köşeye sıkışınca polis tarafından yakalandı. Bıçakla kendine zarar veren şahıs evi ve etrafı kanlar içerisinde bıraktı, kovalamacadan dolayı polis ekipleri de ter içerisinde kaldı.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2179 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında arama kararı olan Ö.F.(24), polis ekiplerini görünce elinde bıçakla kaçmaya başladı. Ekipler, sokak aralarına kaçan Ö.F.'nin peşine takılıp kovalamaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalayacağını anlayan Ö.F., bir apartmanın birinci katındaki evin balkonuna tırmandı, ardından eve girdi. Kimse olmadığı öğrenilen evin polis ekiplerince etrafının sarıldığını gören şahıs, elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kapıya yönelince Ö.F., kapıyı açıp teslim oldu.

Etrafı kan içinde bıraktı, polis terler içinde kaldı

Vücudunun çeşitli yerlerini ekmek bıçağıyla kesen Ö.F., evi ve etrafı kanlar içerisinde bıraktı. Kanaması olan Ö.F. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sedyeye alınan genç, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, sıcak havada yaşanan kovalamacadan dolayı polis ekiplerinin ter içinde kaldığı görüldü.