Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
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Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 350 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te telefonla aradığı kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiği yalanıyla 350 bin lira dolandıran B.B., yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te telefonla aradığı kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiği yalanıyla 350 bin lira dolandıran B.B., yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep'te B.B. isimli, telefonla aradığı kişiye çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söyledi. Kamu görevlisi olduğunu belirten B.B., telefonun diğer ucundaki kişiye, para karşılığı çocuklarını kurtarabileceğini ifade etti. Dolandırıcıya 350 bin lirasını kaptıran vatandaş, polise haber verdi. İhbar üzerine ekipler, B.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kendisini savcı, polis ve benzeri meslek mensubu gibi tanıtıp dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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