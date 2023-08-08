Üye Girişi
Haberler

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşlı bir kadını dolandıran kişi tutuklandı. Dolandırıcı, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kadının 28 bin dolarını çaldı. Kadın dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu ve şüpheli Yalova'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden 73 yaşındaki bir kadını arayan M.Ç, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı.

Yaşlı kadına bankadaki parasının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyen M.Ç, telefonda tuttuğu kadının parasını çektirip elden teslim aldı.

Daha sonra dolandırıldığı anlayan kadın, polis merkezine başvurdu.

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.Ç, Yalova'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Çatalzeytin Kastamonu Yalova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title