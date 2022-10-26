Kendisini kaçırmak isteyen kişi tarafından tabancayla vurulan genç kız, toprağa verildi Güncel Haberler Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül'de kendisine saplantılı sürücü kursu eğitmeni tarafından tabancayla vurulan ve tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ün cenazesi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül'de kendisine saplantılı sürücü kursu eğitmeni tarafından tabancayla vurulan ve tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ün cenazesi toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Manisa Eylül Güncel Haberler

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