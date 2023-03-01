Kendisini enkazdan kurtaran ekiple buluştu, kaybettiği oğlunu anlatırken ağladı

HATAY'da depremin 36'ncı saatinde, orman yangınlarına müdahale için kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) tarafından enkazdan çıkarılan Ümmühan Kalkan (88), kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi.

HATAY'da depremin 36'ncı saatinde, orman yangınlarına müdahale için kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) tarafından enkazdan çıkarılan Ümmühan Kalkan (88), kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi. Kalkan, yıkıntılar arasından çıkarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden oğlu Yılmaz Kalkan ile enkaz altındaki konuşmalarını anlatırken gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da, 4 katlı apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ümmühan Kalkan, 36'ncı saatte ORKUT tarafından kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan Kalkan, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek ORKUT ekibine sarılıp, gözyaşı döktü. Kalkan'ın mühendis oğlu Yılmaz Kalkan da yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yılmaz Kalkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aynı enkazdan Ümmühan Kalkan'ın torunu ve gelinin cansız bedenleri çıkarılırken, diğer 2 torunu da sağ kurtarıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürü Gübeş ise "Kalp ve tansiyon hastası teyzemizin hiçbir yara almaması ve canlı çıkması izah edilemeyen, ağlamaklı bir sevinçti. O haliyle teyzemin de bizi kucaklayışı, anlatılamaz bir duygu. Oğlunu çıkardığımızdan teyze, onunla konuştu; nasıl olduklarını sordular birbirlerine. Oğlu, hastanede hayatını kaybetmiş" dedi.