ANTALYA-KENDİSİNE İKİ KEZ SALDIRANDAN ŞİKAYETÇİ OLAN AVUKAT, 'SANIK' OLARAK YARGILANACAK

ANTALYA'da kiraladığı apartmanı ruhsatsız apart olarak işlettiği gerekçesiyle tahliye ettiği M.A.'nın iki kez saldırısına uğrayan avukat Mesut Oğuz, savcılığa şikayetçi oldu. Soruşturma aşamasının ardından hazırlanan iddianamede, Avukat Oğuz 'sanık', şikayetçi olduğu M.A. ise 'şikayetçi' olarak belirtildi. Oğuz, ? Burada benim sanık olmam kadar abes bir durum yok. Karşı taraf, savcı çağırdıktan sonra sahte darp raporu almış" dedi.

'Avukat Mesut Oğuz, bir müvekkilinin Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde kiraladığı apartmanı ruhsatsız apart olarak işlettiğini tespit ettiği M.A.'yı, geçen yıl 1 Haziran'da tahliye etti. Tadilat sonrası binadaki daireler, ailelere kiraya verildi. 26 Eylül günü polisi arayan kişi, binanın avukat Mesut Oğuz tarafından apart olarak işletildiği ve ruhsatının olmadığı ihbarında bulundu. Binaya gelen polis ekiplerinin haber vermesiyle adrese gelen Mesut Oğuz, apartmandaki dairelerde ailelerin oturduğunu söyledi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, daha önce tahliye ettiği M.A. ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. M.A., yanında getirdiği ve bez arasında sakladığı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı. Oğuz, olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, M.A. elinden yaralandı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Oğuz'un şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. M.A., 25 Nisan'da Mesut Oğuz'a ikinci kez saldırdı. Oğuz ofise geldiğinde karşıdaki parktan çıkıp gelen M.A., kendisine kafa atıp kaçtı. Olay sonrası Oğuz, M.A.'dan yine şikayetçi oldu.

ŞİKAYETÇİYDİ, SANIK OLDU

Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma aşamasında M.A.'nın ve görgü tanıklarının ifadesine de başvuran savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Avukat Mesut Oğuz 'sanık', M.A. ise 'şikayetçi' olarak yer aldı. İddianamede, Avukat Mesut Oğuz'un, 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından yargılanması talep edildi. İddianame, Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mesut Oğuz, ilk saldırı sonrasında sık sık ofisine gelen M.A.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini, olayla ilgili takipsizlik kararı verildiğini anlattı. İkinci saldırının olduğu gün ofisinin karşısında bankta M.A.'nın oturup kendisini beklediğini anlatan Mesut Oğuz, 'Beni görür görmez bana kafa attı. Bıçağı sokmuş olsa belki hayatta olmayacaktım. Bu saldırılar sonrası şikayetçi olup yasal yollarla hakkımı aradım. Alt kattaki marketin sahibi görgü tanığı olduğu için karşı tarafa kesinlikle hakaret etmediğimi, tehdit etmediğimi ve bana bıçakla saldırdığını söylemesine rağmen sanki olayda mağdur karşı tarafmışçasına hiçbir tanığı olmayan, aslında sanık olması gereken ve bana defalarca saldıran madde bağımlısı olduğunu söylediğim ama hiçbir şekilde madde bağımlısı olup olmadığı araştırılmayan bu şahsın sahte iddialarına itibar eden savcı, şahısla ilgili ben onu yaralamışım veya tehdit etmişçesine karşı tarafı müşteki beni ise sanık yapmıştır" dedi.

'SANIK OLARAK YARGILANIYORSAM YAZIKLAR OLSUN'

Defalarca tehdit aldığı ve darbedildiğini belirterek şikayetçi olmasına rağmen sanık olarak kendisine dava açılmasına tepki gösteren Mesut Oğuz, 'Bunu yapan bir insanda vicdan olduğunu zannetmiyorum. Hala şahıs dışarıda ve tehlikeli bir şekilde elini kolunu sallayarak gezmektedir. Beni, çocuğumu ve ailemi tehdit eden, son derece tehlikeli biri. Daha önceden adam yaralamak gibi pek çok dosyası bulunan bir insan. Sokakta elini kolunu sallayıp geziyor. Bıçakla saldıran bir saldırgana karşı orantılı bir şekilde kendimi koruduğum halde sanık olarak yargılanıyorsam, dosyaya bakan herkese yazıklar olsun" diye konuştu.

'YARIN VATANDAŞI SAVUNACAK AVUKAT BULAMAYACAKSINIZ'

Mesut Oğuz, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'Burada benim sanık olmam kadar abes bir durum yok. Karşı taraf savcı çağırdıktan sonra sahte darp raporu almış. Olayla ilgili görüntüler mevcut. Şahsın yüzüne ya da herhangi bir yerine vurmamışım. Kendimi korumuşum. Çelme atmışım. Bana öncesinde bıçakla saldırmış, cebinde bıçağı olan bu adamı nasıl durdurayım. 16 yıldır avukatlık mesleğini layığıyla icra eden bir insanım. Artık adalet içindeki karanlık ellerin çekilmesini istiyorum. Avukatlarla uğraşılmamasını istiyorum, çünkü yarın vatandaşı savunan bir avukat bulamayacaksınız."

Avukat Mesut Oğuz'un yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (DHA)