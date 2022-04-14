KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVEN YAYA TUTUKLANDI - Haberler

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KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVEN YAYA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'de arkadaşıyla yürürken kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne şiddet uygulayan Oktay S., tutuklandı.

ŞİŞLİ'de arkadaşıyla yürürken kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne şiddet uygulayan Oktay S., tutuklandı.

Şişli Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde 30 Mart sabah saatlerinde yaşanan olayda, F.F.B kullandığı otomobille yoldan geçen Oktay S.'ye hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen Oktay S., otomobilin sürücü kapısını açarak, F.F.B.'ye saldırdı. Oktay S'nin arkadaşı Zafer K. da, F.F.B.'ye şiddet uyguladı. Çevredeki insanların müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı. Otomobil sürücüsü F.F.B'nin şikayeti üzerine, Oktay S. arkadaşı Zafer K. gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin hafif çarpması sonrası Oktay S.'nin öfkelenerek sürücüye saldırdığı görülüyor. Çevredekilerin müdahelesiyle taraflar ayrılıyor.

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVEN YAYA TUTUKLANDI

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVEN YAYA TUTUKLANDI

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVEN YAYA TUTUKLANDI

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVEN YAYA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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