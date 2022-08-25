Kendisine adres soran kişi tarafından vuruldu Güncel Haberler KARAMAN'da, kendisine adres sorduğunu belirttiği kişi tarafından bacağından vurulan Mehmet Ali S. (44), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. KARAMAN'da, kendisine adres sorduğunu belirttiği kişi tarafından bacağından vurulan Mehmet Ali S. (44), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 12.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali S., yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, adres sordu. Şüpheli, daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Bacağından yaralanan Mehmet Ali S., yere yığılırken, saldırgan da koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen Karaman Güncel Haberler

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