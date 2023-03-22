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Kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası kadın, kızının ihbarıyla kurtuldu

Güncel Haberler

Kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası kadın, kızının ihbarıyla kurtuldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kızının ihbarıyla evinde baygın halde bulunan kadın tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kızının ihbarıyla evinde baygın halde bulunan kadın tedavi altına alındı.

Ömercikler Mahallesi 8061. Sokak'ta yaşayan epilepsi hastası annesinden haber alamayan kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daire kapısının açılmaması üzerine itfaiye aracının merdiveniyle 3. kattaki pencereden eve girildi.

Baygın halde bulunan kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Epilepsi Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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